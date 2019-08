Após polêmica de suposta traição, Saulo Poncio desabafa: Aquele que me guarda não dorme

20/08/2019 | 14:11



Gabi Brandt e Saulo Poncio chamaram a atenção novamente por conta de rumores de traição. Desta vez, o cantor foi acusado por um recepcionista de um hotel em Limeira, interior de São Paulo, que divulgou um vídeo em que supostamente mostra ele e Luan, sua dupla na banda Um44k, na recepção de um hotel e, tempos depois, duas mulheres chegando.

As imagens, é claro, deram o que falar e, em seu Instagram Stories, Saulo desabafou ao dizer:

Aquele que me guarda não dorme, escreveu na foto em que aparece segurando uma bíblia na mão.

Fora ele, Gabi Brandt não se pronunciou sobre o ocorrido - mesmo que seus fãs não tenham curtido a história - e seguiu compartilhando fotos do filho, Davi, nascido em julho de 2019.

Procurada, a assessoria de imprensa dos Poncio não retornou o contato. Já a equipe do hotel onde trabalharia o recepcionista não confirmou a história.

Para quem não se lembra, quando Gabi ainda estava grávida do primeiro filho do casal, Saulo foi visto saindo de uma boate com duas mulheres. Na época, ela chegou a comentar os boatos de traição, afirmando que eram apenas fãs que queriam fotos com ele. Será que ela vai falar sobre essa nova polêmica também?