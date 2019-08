Elton John e Ellen DeGeneres defendem Meghan Markle e príncipe Harry após casal receber críticas ao usar jatinho particular

20/08/2019 | 14:11



Meghan Markle e príncipe Harry foram duramente criticados após usarem um jatinho particular para tirar férias na França. A mídia internacional chamou o casal de hipócrita, já que aparentemente o veículo gastaria mais poluentes do que um avião comercial, e isso contradiz a fala dos dois, que defendem sempre o meio ambiente.

No Instagram ainda era possível ver seguidores alfinetando, dizendo o seguinte:

Fazer o bem talvez seja viajar em avião comercial, ao invés de sempre particular...

Agora, ambos receberam apoios de famosos, que saíram em defesa das críticas. Elton John, por exemplo, explicou que Harry e Meghan passaram as férias em sua casa, na França, e por meio do Twitter disse o seguinte:

Estou profundamente angustiado com as matérias distorcidas e maliciosas de hoje na imprensa em torno da estadia privada do Duque e da Duquesa de Sussex em minha casa em Nice na semana passada. A mãe de príncipe Harry, Diana, a princesa de Wales, era uma das minhas amigas mais queridas. Eu sinto um profundo senso de obrigação de proteger Harry e sua família dessa desnecessária intrusão da imprensa que contribuiu para a morte de Diana.

Elton, então, continua explicando que ele alugou o jatinho particular para o casal que, de acordo com ele, era um veículo especial, que não liberava carbono no ar, justamente para apoiar o meio-ambiente:

Respeito e aplaudo o compromisso de Harry e Meghan com a caridade e peço à imprensa que cesse esses assassinatos incansáveis â??â??e infiéis aos seus caracteres, que são falsamente feitos quase que diariamente.

Além disso, Ellen DeGeneres também usou o Twitter para defender o casal:

Portia [de Rossi, sua esposa] e eu conhecemos príncipe Harry e Meghan na Inglaterra para conversar sobre o trabalho deles sobre a preservação da vida selvagem. Eles foram as pessoas mais humildes e compassivas. Imagine ser atacado por tudo o que você faz, quando tudo o que você está tentando fazer é deixar o mundo melhor.

A cantora Pink usou a mesma rede social e defendeu o casal:

Estou feliz em ver as pessoas defendendo o Duque e a Duquesa de Sussex. A forma como as pessoas tratam ela é a forma mais pública de bullying que eu já vi em tempos. Está fora de controle. Vamos todos ser um pouco melhores, sim? Vamos mostra aos nossos filhos que é legal ser bom.