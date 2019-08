Anitta reclama de reforma e obra milionária em sua mansão: - Pode me chamar de pão-dura

20/08/2019 | 13:11



Anitta, que esteve no Criança Esperança, sempre usa suas redes sociais para detalhar tudo sobre a sua vida e, dessa vez, não foi diferente! A cantora passou um bom tempo no Stories de seu Instagram para falar sobre uma nova reforma que está rolando em sua casa, no Rio de Janeiro, e indicou que sua mãe foi a responsável por apresentar defeitos, que agora estão sendo consertados:

- Falando nisso de obra na casa... eu queria entender porque de vez em vez, mães cismam que têm que fazer obra na casa para consertar as coisas que estão feias?, ela começa falando, dizendo que agora estão pintando paredes, por causa de marca de mãos de pessoas, mancha de água e, além disso, o piso não está mais reluzente.

Ela continua, indignada, falando que as pessoas vão continuar visitando sua casa, que a parede vai continuar manchando, que o piso vai continuar sendo pisado:

- Então por que raios eu tenho que gastar rios e rios de dinheiro, que é uma obra milionária, para deixar tudo o que estava feio bonitinho? Uma obra milionária para pintar os negócios que vai sujar. Agora eu tô andando na casa com medo, porque eu não quero encostar nas coisas, com medo de ter que pintar daqui um ano, disse, acrescentando que gasta milhões e milhões a cada dois anos.

A funkeira ainda diz:

- Chegou a conta e eu falei: o que é isso?! A gente tá comprando uma casa nova e eu não estou sabendo?! (...) Pode me chamar de pão-dura mesmo, porque quando chegou essa conta eu achei um absurdo.