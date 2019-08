Demi Lovato ganha feliz aniversário adiantado em show de Ariana Grande

20/08/2019 | 12:11



Nesta terça-feira, dia 20, é o aniversário de Demi Lovato. Mas as comemorações já começaram, mesmo sem a cantora saber que receberia homenagens. Não entendeu? A gente te explica! Demi decidiu passar as vésperas do seu aniversário no show de Ariana Grande, em Londres.

Amigas de longa data, Ariana resolveu fazer uma surpresa para Demi. Antes do show começar, ela juntou a equipe e desejou um feliz aniversário adiantado para Demi e no final as amigas se abraçaram?

Isso foi muito doce para não postar? Antes do show começar eles fizeram isso para o meu aniversário estou muito orgulhosa de você Ariana Grande. Você arrasou!!! Te amo muito, escreveu Demi na legenda.

Acompanhada de Scooter Braun, agora empresário de ambas, Demi mostrou nos Stories que estava muito feliz, cantando e dançando. Em certo momento, ela até tirou suas botas para ficar mais confortável.

Depois do show, também teve uma pequena comemoração mais privada, quando as duas aparecem de novo juntas.