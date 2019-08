Desfalques forçam Jorginho a improvisar na Ponte Preta para encarar o CRB

20/08/2019 | 12:05



O técnico Jorginho vê a lista de desfalques da Ponte Preta aumentar na reta final do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro e tem uma série de problemas para montar a equipe que vai a campo nesta quarta-feira, contra o CRB, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17ª rodada.

Com diversos jogadores no departamento médico, o treinador teve de apelar para improvisações, sobretudo na lateral esquerda, para manter o nível de competitividade.

Atualmente, são cinco nomes com foco exclusivo na recuperação física. Casos do zagueiro Renan Fonseca, do lateral-esquerdo Guilherme Guedes, dos volantes Edson e Guilherme Mantuan e do atacante Tiago Marques.

O último, inclusive, é quem tem menos tempo fora de combate. Substituído no primeiro tempo da vitória sobre o Figueirense, na última quinta-feira, o atleta foi diagnosticado com entorse no tornozelo esquerdo e ficará afastado dos gramados por, pelo menos, três semanas.

Por outro lado, o comandante deve ganhar o retorno de Arnaldo, fora desde 12 de julho. O lateral-direito sofreu fratura no braço em atividade, mas treinou normalmente na última segunda-feira e deve ser o titular diante do CRB. Diego Renan, então, seria deslocado à ala esquerda até por conta da suspensão de Henrique Trevisan.

Quem também está recuperado é Rafael Longuine. Após mais de dois meses ausente, o meio-campista foi relacionado na última rodada, mas sequer saiu do banco de reservas. A tendência é que ganhe alguns minutos na etapa complementar no duelo desta quarta.

Dessa forma, a provável Ponte Preta para enfrentar o CRB seria formada por: Ivan; Arnaldo, Airton, Reginaldo e Diego Renan; Washington, Camilo, Gerson Magrão e Matheus Vargas; Marquinhos e João Carlos.