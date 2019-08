Cemig realizará novo leilão para compra de energia renovável em setembro

20/08/2019 | 11:31



A Cemig realizará no próximo mês um novo leilão para compra de energia renovável, destacou nesta terça-feira, 20, o diretor de Finanças da companhia, Mauricio Fernandes. Dando continuidade à iniciativa lançada no ano passado, a companhia anunciou uma nova edição de certame para compra de energia de fonte incentivada solar ou eólica no ambiente de contratação livre (ACL).

A intenção é fechar contratos de fornecimento a partir de 2023 e duração de 19 anos.

Poderão participar do leilão empresas habilitadas tecnicamente pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em qualquer Leilão de Energia Nova promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (aneel) em 2018 e 2019. As empresas deverão ter capital social acima de R$ 500 milhões ou 1 GW de capacidade instalada.

Em 2018, a Cemig realizou dois leilões, em junho e outubro, que resultou na aquisição de 431,5 MW médios e 152,5 MW médios em contratos, respectivamente.

O início de fornecimento está previsto para janeiro de 2022, com duração de 20 anos.