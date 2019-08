Carol Castro e Bruno Cabrerizo estão se relacionando

20/08/2019 | 10:10



O clima é de romance nos bastidores de Órfãos da Terra! Os atores Carol Castro e Bruno Cabrerizo, que interpretaram Helena e Hussein, estão ficando, conforme confirmou a assessoria de imprensa dos atores. Por enquanto, os dois não assumiram o namoro, e representante da atriz afirma que eles estão se conhecendo.

Mas apesar de atuaram juntos na novela das seis da TV Globo, eles se aproximaram mesmo em maio deste ano, durante as filmagens do longa-metragem O Garoto, de Bruno Saglia, conforme revelou a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. No sábado, dia 17, os dois foram vistos juntos entrando em um badalado hotel na Barra da Tijuca, não escondendo que estão mesmo juntos, embora sejam discretos nas redes sociais.

Quando filmava o longa ao lado de Bruno, Carol já havia terminado seu casamento com Felipe Prazeres, com quem se relacionou por três anos e teve Nina, de dois anos de idade. O anúncio do fim do casamento foi revelado em março deste ano.