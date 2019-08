20/08/2019 | 09:34



A Secretaria de Governo da Presidência da República nomeou Luiz Carlos Pereira Gomes para exercer o cargo de diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O governo também trocou o diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia da empresa.

O cargo será ocupado por Alexandre Henrique Graziani Junior, no lugar de Wagner de Sousa Bastos. As mudanças estão publicadas em edição extra de ontem do Diário Oficial da União (DOU).