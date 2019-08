Extra inaugura novo modelo na região em loja de São Bernardo

da Redação



20/08/2019 | 07:20



O Extra implanta em São Bernardo um modelo de loja inédito, inaugurado hoje. O projeto que reformulou a infraestrutura interna das lojas e aprimora a experiência custou aproximadamente R$ 1 milhão e ampliou, em média, cerca de 30% (25 pessoas) o quadro de colaboradores da loja. A unidade está localizada na Rua Maria Servidei Demarchi, 1.897.

O Mercado Extra estima novo desenho interno às novas unidades: a Rua Comércio, que traz uma dinâmica semelhante à de mercearias, com produtos necessários para o dia a dia; e a Rua do Mercado, que conta com feira diária, com açougue, padaria e peixaria.

O formato de supermercado da marca Extra cresceu 7% em vendas brutas no primeiro trimestre de 2019, impulsionado pelo reposicionamento do modelo de supermercados. O principal destaque neste sentido é o Mercado Extra, processo de revitalização de algumas lojas de supermercado que já atingiu crescimento de 30% na comparação com o período anterior à reforma. Hoje, essas unidades representam 16% do parque de lojas de supermercado do Extra, mas já são responsáveis por 46% do crescimento do formato.

“É um novo modelo totalmente voltado para as necessidades de nossos clientes, que procuram praticidade em todos os instantes e agora podem encontrar essas qualidades reforçadas em nossas unidades”, explica Rodrigo Machado, diretor do Mercado Extra.