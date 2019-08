Destaques do mercado de trabalho

Maria Sartori



20/08/2019 | 07:00



Ao longo do ano, a Robert Half realiza diversas pesquisas para mapear o mercado de trabalho com base na percepção de profissionais e líderes em geral. Entre esses estudos está o Índice de Confiança Robert Half e o tradicional Guia Salarial, além de questionamentos a diretores-gerais, de RH, de tecnologia e financeiros. Fiz um levantamento dos materiais mais recentes e extrai deles cinco insights interessantes que podem te orientar na tomada de decisões na carreira. São eles:

1 – LGPD vai elevar contratações

Em agosto de 2020 entra em vigor no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018), que estabelece regras rígidas quanto à coleta, ao armazenamento e ao tratamento de dados dos cidadãos por parte de pessoas físicas ou jurídicas. De acordo com estudos da Robert Half, é esperado que a LGPD aqueça o mercado para analistas de negócios, encarregado de proteção de dados, gerentes de projetos e profissionais de conformidade (compliance).

2 – Habilidade mais demandadas em decorrência da LGPD

Mais de 90% dos líderes de tecnologia entrevistados pela Robert Half afirmaram ter intenção de contratar profissionais em virtude da LGPD. Para eles, neste momento, a habilidade mais valorizadas é ter profundo conhecimento do regulamento e da conformidade, além de possuir pensamento estratégico, visão analítica, capacidade de gerenciar projetos e boa comunicação.

3 – Desemprego é menor entre profissionais qualificados

De acordo com dados do ICRH (Índice de Confiança Robert Half), historicamente a taxa de desemprego entre profissionais com mais de 25 anos e formação superior completa é significativamente menor em relação à média geral. No primeiro trimestre de 2019, por exemplo, o índice de desemprego entre os qualificados era de 6,1%, contra 12,7% dos demais profissionais. Então, tenha o conhecimento como seu diferencial diante da concorrência.

4 – Atuação em projetos é positiva para o currículo

O mercado tem valorizado cada vez mais os profissionais que atuam em projetos especializados, com metas a serem cumpridas e data para início e término da ação. Entre os profissionais que já atuaram neste modelo de trabalho, em cargos que vão de analistas a diretores, 86% avaliam a experiência como positiva para o currículo, principalmente pelos benefícios de adquirir experiência, fortalecer o networking e usufruir de mais flexibilidade.

5 – Não há tolerância para mentira em currículo

O principal motivo que faz com que o recrutador descarte o candidato já na primeira entrevista é perceber que ele mentiu no currículo. Outras falhas responsáveis por eliminar profissionais do processo seletivo são a falta de aderência à cultura ou clima da empresa; desinteresse pela vaga; falar mal do emprego ou empregador anterior; falta de preparo para a entrevista; e não saber ouvir.