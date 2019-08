Animal selvagem desafia guarda ambiental de Mauá

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



20/08/2019 | 07:00



Moradores do Parque das Américas, em Mauá, relatam que há pelo menos 30 dias têm avistado, sempre no período da noite, um animal selvagem que se assemelha a uma raposa. Nas raras imagens registradas – feitas de longe e no escuro – especialistas consideram que possa se tratar de cachorro do mato que tenha migrado em busca de alimento. A Prefeitura de Mauá destacou que a GCM (Guarda Civil Municipal) Ambiental procura o bicho há uma semana.

Uma das primeiras pessoas a avistar o bicho misterioso, a promotora Lilian Maria dos Santos, 41 anos, percebeu que a ração que colocava para cachorros e gatos de rua estava sendo mexida, mas não era comida, efetivamente. Lilian, que é protetora de animais na cidade, relatou que a GCM chegou a ir ao local, mas não houve sucesso na captura. “Meu medo é que as pessoas façam alguma maldade.” Ela criticou a demora para que sejam tomadas ações mais efetivas para localização do animal por parte da administração.

O padeiro Everton da Silva Araújo, 27, também já avistou o animal. “Aparece sempre à noite, quando a movimentação diminui. A gente consegue, no máximo, chegar a dois ou três metros de distância. É bastante arisco.”

Bióloga e professora da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Marta Marcondes avaliou que o bicho possa ser um cachorro do mato. “Com o desmatamento, os animais estão perdendo seu habitat e fazem percursos que a gente nem imagina.” A especialista lembrou que, quando animais selvagens são avistados, é preciso que as pessoas mantenham distância e acionem as autoridades. “Eles têm mais medo da gente do que a gente deles e podem até morrer.”

A Prefeitura de Mauá informou, por meio de nota, que a GCM Ambiental está à procura do animal há uma semana, no entanto, a captura é difícil, tendo em vista que o bicho possui hábitos noturnos. “Sabe-se que não se trata de raposa, porque não há esse animal na região”, afirmou o comunicado.

Segundo a gestão Alaíde Damo (MDB), de janeiro a julho foram capturados 100 animais silvestres na cidade, entre eles pássaros, gambá, sagui, tartaruga, cobra, morcego, lagarto e outros. “Geralmente, os bichos são soltos em seu habitat natural ou nos parques Ecológico Tietê e Bioparque Macuco. Quando estão machucados, são destinados ao atendimento veterinário especializado antes de serem soltos.”