Escuridão atípica durante o dia é fruto de frente fria e poluição

Da Redação



20/08/2019 | 07:00



O relógio marcava 15h quando o Grande ABC foi tomado por escuridão que fez parecer que era noite. O fenômeno, observado em todo o Estado, e que chamou a atenção nas redes sociais e provocou curiosidade, é explicado pela meteorologia. Conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o aumento significativo da nebulosidade é resultado de chegada de frente fria – encontro entre massas de ar quente e fria – somada à poluição.

Na visão do meteorologista Caio Souza, o escurecimento do céu também pode ter relação com as queimadas que estão sendo observadas no Centro Oeste brasileiro. “Muita fumaça foi lançada na atmosfera nos últimos dias e o volume de fumaça chegou ao Estado de São Paulo concomitantemente com a frente fria”, explica.

A escuridão seguiu acompanhada por chuva fraca a moderada em pontos isolados, condição que deve se estender pela região nos próximos dias. Para hoje, a máxima prevista é de 18 °C e a mínima, de 13 °C.

Meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Helena Turon Balbino compara o ocorrido com a situação de quando “estamos em um avião e entramos no meio de uma nuvem”, diz.