Estado passa a emitir novo modelo de carteira de identidade a partir de hoje

Da Redação



20/08/2019 | 07:00



O Estado de São Paulo passará a emitir, a partir de hoje, novo modelo de RG (carteira de identidade), padronizado conforme o decreto federal 9.278, de 2018. A proposta da Secretaria da Segurança Pública, por meio do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt) – órgão emissor do documento – é que a cédula mais moderna também amplie a segurança contra falsificação.

Além de possuir dimensão menor do que a atual, a carteira de identidade poderá conter as seguintes informações: número do título de eleitor, carteira de trabalho, certificado militar, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), documento de identidade profissional, cartão nacional de saúde, tipo sanguíneo e fator Rh, NIS/PIS/Pasep. Outro diferencial é que a inclusão do nome social no documento será realizada sem a necessidade de alteração no registro civil. Também poderão constar no RG indicativos de pessoas com deficiência física, visual, mental e motora.

Para inclusão dos dados no RG, o cidadão precisa apresentar os documentos originais no dia da emissão da nova cédula. O serviço está disponível nos postos do Poupatempo do Estado – são quatro no Grande ABC: Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá – e pode ser solicitado por quem vai emitir a carteira de identidade pela primeira vez ou para aqueles que forem providenciar a segunda via.

A Prodesp, empresa de tecnologia da informação do Estado, ressaltou que as cédulas antigas continuam valendo normalmente. “Por mês, quase 400 mil atendimentos para a emissão de RG são realizados pelo Poupatempo. Isso comprova a importância do documento na vida do cidadão”, afirma Ernesto Mascellani Neto, superintendente da Prodesp.

O prazo para que os Estados atendam à determinação do decreto federal para implantação do DNI (Documento Nacional de Identidade) é março de 2020.

COMO AGENDAR

O Poupatempo atende com hora marcada. Para agendar gratuitamente dia e horário para ser atendido em uma das 72 unidades do Estado, o cidadão deve acessar o www.poupatempo.sp.gov.br.