Reunião debate linha de ônibus entre os campi da UFABC

Aline Melo



20/08/2019 | 07:00



A Comissão de Transportes da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) realiza, na quinta-feira, reunião com representantes da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e da UFABC (Universidade Federal do ABC) para debater o atendimento com linha de ônibus intermunicipal entre os dois campi da instituição – em Santo André e São Bernardo. O encontro atende requerimento do deputado estadual Teonílio Barba (PT), de São Bernardo.

Em dezembro do ano passado, a EMTU anunciou que estudava a criação de linha para atender à demanda. Apesar de já existirem trajetos que passam pelos campi e vão até regiões centrais das cidades, alunos, professores e funcionários reivindicam itinerário que conecte os dois locais devido, inclusive, a problemas de segurança no caminho. O Diário já mostrou, em diversas ocasiões, reclamações de furtos e assaltos nas imediações. A ideia da EMTU foi descartada e a comunidade acadêmica continuou utilizando o ônibus fretado pago pela instituição, que tem limitação de transporte de passageiros – 44 sentados por viagem – e resulta em filas de espera.

Presidente do diretório acadêmico Sigma, de São Bernardo, Clovis Girardi, 24 anos, diz que a expectativa é que seja feita alteração no itinerário da linha 432TRO, que liga o Terminal Metropolitano de Santo André ao bairro Taboão, em São Bernardo.