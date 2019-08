Edílson faz a festa pelo Guaraciaba

Mauricio Silva

20/08/2019



Com grandes clubes e até Seleção Brasileira no currículo, o ex-atacante Edílson, 48 anos, fez a sua estreia na várzea andreense pelo Guaraciaba, sábado, em jogo contra o Alvinegro, válido pela categoria veteranos. O pentacampeão mundial não assinou contrato, mas veio a convite do amigo Pedro Monteiro, um dos diretores do clube, e se comprometeu a vir mais vezes. “Foi apenas na (base da) palavra, para se divertir e fazer novos amigos.”

Apesar da idade, Edílson disse estar em forma e afirmou ter ficado “muito feliz” em receber o convite do Guaraciaba. A principal dificuldade, porém, serão os campos ruins. “Independentemente do que fui, é uma alegria muito grande estar aqui , gosto de jogar, seja no Maracanã, CDHU. O cara que é amante do futebol joga em qualquer lugar”, finalizou.

O Capetinha jogou apenas meio tempo, foi bastante participativo, deu passes, lançamentos e marcou o terceiro gol na vitória por 5 a 0. Segundo o técnico Guinho, Edílson pediu para sair no intervalo, para atender os fãs que o aguardavam do lado de fora.