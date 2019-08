Santo André põe seis lutadores nas finais do Paulista de boxe

Anderson Fattori



20/08/2019 | 07:00



O boxe andreense, representado pela equipe The Oliveira Brothers, garantiu seis atletas nas finais do Paulista. A decisão será domingo, no Ginásio Coliseu, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, a partir das 12h, com entrada gratuita.

Entre os juvenis, Santo André luta pelo ouro na categoria 52 kg com Luiz Oliveira contra Rodrigo Batista (Palmeiras/Tony/Santos); 57 kg com Jesiel Rosa contra Yuri Falcão; e 63 kg com Daniel Araujo contra Ezequiel Monte (Tony Boxe). Na elite, os combates serão na categoria 57 kg com Felipe Pedro contra Luan Vinicius (Piracicaba); 63 kg com Pedro Conceição contra Mariano Rico (SC Corinthians); e 75kg, com Kaue Belini contra Wellington Silva (São Manoel).

Na disputa por equipes, Santo André é vice-líder entre os juvenis e lidera na elite.