O Paço expande o Centro

Ademir Medici



20/08/2019 | 07:00



Adão dos Santos veio para São Bernardo, fez carreira do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), aprendeu a arte da fotografia, jogou futebol – e ganhou um concurso da Rádio Independência, petecando (controlando) bola no estúdio. E deixou um acervo fotográfico belíssimo, como esta imagem, que lhe valeu um prédio de fotografia. Fácil descobrir a localização: junto ao atual terminal trólebus do Paço.

A foto é de 1963, e o Paço seria construído logo em seguida, pelo prefeito Hygino de Lima, e jamais inaugurado oficialmente pelo seu sucessor, Aldino Pinotti. Nascidos em São Bernardo, colegas de escola, Hygino e Aldo (como era chamado na intimidade) seguiram carreiras políticas distintas, mesmo que no mesmo partido – a velha Arena, do regime militar.

Hygino ergueu o Paço e apoiou Jaime Franchini. Pinotti ganhou as eleições e ocupou o Paço, que aparece nesta foto festiva do ano de 1971, com as bandeiras tremulando, tremulando, como diz o locutor esportivo.

Semana São Bernardo 2019. Para lembrar a foto do Sr. Adão e os nossos políticos queridos. Detalhe: o Paço foi projetado por funcionários públicos municipais, no horário de expediente, sem maiores custos ao erário. Homenagem a eles: Jorge Bomfim, Mauro Zuccon, Roberto Tross Monteiro e Toru Kanazawa.

Diário há 30 anos