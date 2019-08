Obra de Elifas Andreato na música brasileira ganha exposição na Capital

Miriam Gimenes



20/08/2019 | 07:45



Diversos cantores e compositores da música brasileira tiveram como capa de seus álbuns a arte feita por Elifas Andreato. Autor de uma das mais importantes séries de obras iconográficas, o artista tem uma intensa produção construida ao longo dos últimos 50 anos e grande parte delas poderá ser vista a partir de hoje na exposição A Arte de Elifas Andreato, que será aberta às 19h no Museu Afro Brasil, no Parque do Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral – portão dez), em São Paulo. A curadoria é de Emanoel Araujo.

Para tanto, estarão presentes para um bate-papo com o público os cantores Paulinho da Viola e Martinho da Vila, ambos que já tiveram a oportunidade de ter os desenhos feitos pelo artista plástico, que também estará na abertura, em seus álbuns.

Entre os desenhos expostos estarão Batuque na Cozinha (1972, nanquim em papel, serigrafia, 30 cm x 30 cm), imagem marcante de um dos momentos mais gloriosos de Martinho da Vila, e Nervos de Aço (1973, acrílica sobre tela, 40 cm x 70 cm), inesquecível retrato de Paulinho da Viola. Também foram selecionadas obras como Espiral de Ilusão (2017, acrílica sobre tela, 1 m x 1 m) e Canto do Vento (2019, acrílica sobre tela, 30 cm x 30 cm) feitos, respectivamente, para Criolo e Fabiana Cozza, revelando um Elifas muito atual, inquieto, sempre curioso e aberto a novas experimentações.

Outra obra das mais emblemáticas de Elifas, Clementina (1979, acrílico sobre tela, 60 cm x 60 cm), produzida há 40 anos, terá seu original exibido pela primeira vez ao público.

“Elifas é um orixá com pincéis iorubanos e lápis jejes-nagôs se multiplicando nos labirintos que ele mesmo inventa para reinterpretar o mundo e os personagens que o povoam”, declarou o poeta e compositor Hermínio Bello de Carvalho. A frase está grafada em grande cartaz na mostra, que pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 17h. Gratuito.