Secretaria do Audiovisual divulga filmes para indicação ao Oscar 2020

Luís Felipe Soares



20/08/2019 | 07:13



A Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cidadania, divulgou os filmes brasileiros inscritos para disputa por vaga para o prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar, considerado o maior prêmio do cinema mundial. Eles entrarão em triagem, o que não garante a participação entre os finalistas da categoria.

A lista conta com 12 longas-metragens: Bacurau, de Kleber Mendonça Filho; Los Silencios, de Beatriz Seigner; Sócrates, de Alex Moratto; A Última Abolição, de Alice Gomes; A Voz do Silêncio, de André Ristum; Bio, de Carlos Gerbase; Legalidade, de Zeca Brito; Humberto Mauro, de André Di Mauro; Espero Tua (Re)volta, de Eliza Capai; Chorar de Rir, de Toniko Melo; A Vida Invisível, de Karim Aïnouz; e Simonal, de Leonardo Domingues.

Para a edição deste ano do Oscar, o Brasil havia apresentado 22 produções, com O Grande Circo Místico, projeto mais recente do veterano diretor Cacá Diegues, tendo sido o escolhido, mas ele não foi indicado à premiação internacional.

Ao longo dos anos, quatro obras nacionais acabaram entre os finalistas ao troféu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. O Pagador de Promessas apareceu em 1963, O Quatrilho foi lembrado em 1996, O Que É Isso, Companheiro? esteve em 1998 e Central do Brasil concorreu em 1999.