Procuradores dos EUA preparam investigação antitruste de gigantes da tecnologia

19/08/2019 | 18:00



Um grupo de procuradores gerais estaduais dos Estados Unidos se prepara para avançar com uma investigação conjunta antitruste de grandes companhias do setor de tecnologia, de acordo com pessoas ligadas ao assunto, o que representa outro aspecto da apuração em um setor já sob escrutínio federal. O esforço deve ser lançado formalmente talvez já no próximo mês, segundo as fontes, e deve se concentrar no uso de algumas plataformas de tecnologia dominantes para ofuscar a concorrência.

Como parte da investigação, os procuradores estaduais devem emitir demandas investigativas na área cível para as gigantes do setor de tecnologia e outras, disseram as fontes. No mês passado, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou sua própria revisão antitruste sobre o setor, que se concentrará em algumas companhias como Alphabet (Google) e Facebook.

Questionadas sobre a possível nova apuração, Alphabet, Facebook, Amazon e Apple não quiseram comentar o assunto. As empresas em geral dizem que elas operam de modo justo e não se envolvem em comportamentos contra a concorrência. Fonte: Dow Jones Newswires.