6ª temporada do MasterChef tem finalistas definidos; Fogaça convida eliminado

19/08/2019 | 16:52



A 6ª temporada do MasterChef Brasil teve seus finalistas definidos no episódio do último domingo, 19: Lorena e Rodrigo. Eduardo, o participante eliminado, também chamou atenção ao receber um convite de estágio em um dos restaurantes do jurado Henrique Fogaça.

"Eduardo, parabéns. Você é um cara do bem, ouviu bastante a gente, nunca retrucava, qualquer dificuldade que tinha era para cima. Olha onde você chegou. Você é um vencedor. Por pouco você perdeu", elogiou Fogaça ao dar a notícia da eliminação a Eduardo, e consequente classificação de Rodrigo à grande final do MasterChef.

Na sequência, fez o convite: "Eu tenho um Cão Veio em Curitiba onde Eduardo vive. Se você quiser fazer um estágio, tem várias coisas para aprender. Entrar em uma cozinha profissional para aprender como funciona, será muito bem vindo."

"Legal, aceito. Valeu, chef!", vibrou Eduardo, que ainda revelou que torcerá pela participante Lorena na final do reality show da Band.

"Chegar tão perto da final é um misto de emoções. Ao mesmo tempo que eu estou frustrado e me culpando por ter perdido a semifinal, eu tive uma trajetória bonita. Cheguei até aqui, eliminei tanta gente boa e sou um vencedor de estar em 3º lugar", discursou Eduardo ao sair do MasterChef Brasil.

Final do MasterChef Brasil

A final da 6ª temporada do MasterChef Brasil vai ao ar a partir das 20h do próximo domingo, 25, na Band. Lorena e Rodrigo disputarão R$ 250 mil, além de uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris, e uma cozinha completa com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa.