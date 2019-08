Twitter afirma que contas na China buscam gerar 'discórdia política' em Hong Kong

19/08/2019 | 16:32



O Twitter emitiu comunicado nesta segunda-feira no qual afirma que 936 contas da China estão "deliberada e especificamente tentando provocar discórdia política em Hong Kong, inclusive minando a legitimidade e as posições políticas do movimento de protestos" local. A companhia afirma que, a partir de "investigações intensivas", concluiu ter "evidência confiável para corroborar que isso é uma operação coordenada com o apoio estatal".

O Twitter afirma que comportamentos de manipulação não têm espaço em seu serviço, por violarem os princípios fundamentais da rede. "De nossa parte, estamos comprometidos a entender e combater como atores de má-fé usam nossos serviços", diz a nota. A companhia ainda revelou informações sobre as contas suspeitas, como forma de melhorar a compreensão pública dessas táticas.