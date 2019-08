Seleção Brasileira Feminina de Vôlei treina em Mogi da Cruzes para enfrentar as argentinas

Do Dgabc.com.br



19/08/2019 | 16:20



A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei tem compromisso nesta terça-feira (20) cedinho em Mogi das Cruzes, São Paulo. A partir das 9h, as atletas entram na quadra do Ginásio Poliesportivo do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, o Dr. Milton Cruz, para treino. A seleção enfrentará as argentinas em jogo amistoso preparatório também nesta terça-feira, às 21h30, em Suzano. A equipe do técnico José Roberto Guimarães começou com o pé direito o primeiro jogo amistoso e derrotou a Argentina por 3 sets a 0, na sexta-feira (18).

Os amistosos servem de preparação para os próximos desafios da Seleção Feminina na temporada: o Campeonato Sul-Americano, que acontece de 28 de agosto a 1º de setembro, no Peru, e a Copa do Mundo, de 14 a 29 de setembro, no Japão. O time é formado por Sheilla, Fabiana, Tandara, Amanda, Roberta, Macris, Ana Beatriz, Ana Carolina, Mara, Suelen Fernanda, Mayany, Lorenne, Camila, Leia, Drussyla e Gabriela.

Nesta terça-feira, as atividades da equipe, do técnico José Roberto Guimarães e de demais integrantes da Comissão Técnica poderão ser acompanhadas pelos associados do CCMC, no ginásio poliesportivo, como parte do calendário festivo em alusão ao 62º aniversário da entidade.