Ludmilla relata puxão de cabelo e arranhões de fãs: Sejam mais cuidadosos

19/08/2019 | 16:11



Ludmilla relatou nos seus stories do Instagram um acontecimento chato envolvendo alguns fãs na noite desse último domingo, dia 18. De acordo com a cantora, quando estava saindo do show realizado em Madrid, na Espanha, alguns fãs foram tirar fotos com ela, mas acabaram causando alguns ferimentos:

- Quando eu fui entrar no chuveiro, quando a água caiu, meu braço começou a arder de tanto que me arranharam na hora da saída pra tirar foto. Eu sei que a gente acaba ficando emocionado porque tá vendo a pessoa que gosta ali na frente mas poxa, vamos ter um pouco mais de cuidado, desabafou a cantora.

E parece que os incidentes não foram apenas com Ludmilla. Sua namorada Brunna Gonçalves, também teve sua pulseira arrebentada no tumulto:

- Eu tô toda arranhada, puxaram meu cabelo, arrebentaram a pulseira da Brunna, continua.

Para finalizar, a funkeira pede mais cuidado dos fãs nesses momentos:

Sejam mais cuidados com as pessoas que vocês amam, eu amo receber o carinho de vocês, mas carinho de verdade, machucado não, pelo amor de Deus. Odeio que me machuque, finalizou a cantora em seus stories.