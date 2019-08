19/08/2019 | 16:11



A MTV avisou nessa segunda-feira, dia 19, que já foi dado o start nas gravações de De Férias com o Ex. E o jornal O Dia adiantou alguns nomes que, supostamente, estarão na quinta temporada do reality que sempre dá o que falar.

Entre eles, o da ex-BBB Hana Kalil e o do youtuber Leo Picon.

Já o colunista Fefito contou que quem estará por lá também será o ex-namorado de Gabi Brandt, Gui Araujo. Outro participante que voltará ao reality de relacionamento será Stéfani Bays, que sofreu uma agressão de outro participante na quarta temporada.

As gravações serão no cenário paradisíaco de Trancoso, na Bahia.