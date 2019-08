Ticiane Pinheiro fala sobre ser mãe de suas meninas

19/08/2019 | 16:11



Em um post feito no Instagram, Ticiane Pinheiro fez um desabafo sobre ser mãe de duas meninas: Rafaella Justus, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus, e Manuella Tralli, de seu casamento com Cesar Tralli:

Ser mãe de duas meninas e ainda com idades tão diferentes é desafiador. Enquanto dou de mamar para Manu, Rafinha quer que eu conte histórias, e quando estou brincando de boneca com a Rafa, Manu chora que quer mamar. E nessa dupla jornada, ainda tem o marido que precisa de atenção também. Maternidade é realmente ter que se desdobrar para dar conta de tudo e todos. Graças a Deus meu amor por eles é tão grande que consigo equilibrar. Mas precisamos muitas vezes sacrificar nosso sono para fazer o outro feliz, administrar o ciúmes, que graças a Deus não foi quase nada. Isso é ser mãe, isso é ser mulher maravilha, mas como eu digo, quando existe amor, tudo fica mais fácil e prazeroso.

Falou tudo, né?