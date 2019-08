São Bernardo entrega nesta terça-feira Piscinão do Paço

Do Dgabc.com.br



19/08/2019 | 15:58



O tão esperado Piscinão do Paço de São Bernardo será entregue nesta terça-feira (20) à população, dando assim, controle aos problemas de enchentes na região central do município. A inauguração do equipamento poderá ser acompanhada de perto por moradores, a partir das 12h, em festa de comemoração ao aniversário de 466 anos da cidade. Na oportunidade, a esplanada do Paço, após seis anos, voltará a ser palco de grandes show com apresentação de artistas consagrados da música brasileira.



Faltando um dia para entrega do equipamento, o prefeito Orlando Morando (PSDB) acompanhou nesta segunda-feira (19) a retirada dos tapumes que durante os últimos anos cercaram o entorno do espaço. “A obra do Piscinão e da esplanada do Paço representa a transformação que a cidade vive hoje. Com muito trabalho e dedicação, transformamos um canteiro de obras abandonado pelo PT, no maior projeto de drenagem urbana do País. Equipamento este que eliminará os riscos de enchentes na região central da nossa cidade, mudando a realidade de quem mora e trabalha no Centro e adjacências. Esse é nosso presente para os nossos moradores”, afirmou o prefeito Orlando Morando.



Considerada uma das obras mais emblemáticas herdadas em situação de abandono pela atual gestão, à construção do Piscinão passou nos últimos dois anos por transformação. Através do trabalho desempenhado por 1.031 funcionários, o local deu espaço para um grande reservatório, com capacidade para armazenar 220 milhões de litros de água. O equipamento conta com um túnel de 950 metros de extensão, 6 metros de diâmetro e 18 metros de profundidade, que liga a galeria de interligação na Alameda Glória até o Paço Municipal. Tudo isso construído embaixo da nova esplanada do Paço que contará com 24 mil m². Para execução dos trabalhos foram utilizados 2.500.000 kg de aço e 29.000 m³ de concreto.



AUDITORIA – A obra do piscinão foi reiniciada na gestão de Morando, após auditoria contratual realizada pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e repactuação junto ao Governo Federal. Para execução da obra foram investidos R$ 353 milhões. Deste total, R$ 204,6 milhões são referentes a repasses da União e R$ 148,4 milhões de contrapartida municipal. Parte dos recursos da Prefeitura está sendo pago com montante empenhado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina.



FESTA - Para celebrar a entrega do Piscinão, a Prefeitura preparou festa para moradores da cidade. Em parceria com a iniciativa privada, sem custo algum aos cofres públicos, oito renomados artistas do cenário musical brasileiro irão se apresentar gratuitamente, a partir das 13h, na nova esplanada do Paço. São eles: Michel Teló, Lucas Lucco, Xand Avião, César Menotti e Fabiano, Marcos e Belutti, Kell Smith, Paolo e Yasmin Santos. No evento, não será permitida a entrada com latas, garrafas (tanto de vidro e plástico) e demais itens que ofereçam qualquer risco à segurança, como objetos ponte agudos e de metal.



TRANSPORTE – Durante a realização dos shows, das 12h às 23h59, linhas municipais de ônibus não terão cobrança de tarifa. Haverá ainda esquema especial no trânsito do entorno do Paço, com desvios no tráfego entre às 10h e 0h. A alça de acesso da Praça Samuel Sabatini, nas proximidades do terminal do Trolébus estará interditada para a circulação de veículos. Somente os ônibus passarão pelo local. Agentes de Trânsito estarão ajudando com o fluxo dos carros e pedestres. O evento também contará com reforço da GCM (Guarda Civil Municipal) para garantir a segurança, além do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.