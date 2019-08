Adolescente é apreendido por roubo de moto e assalto a clínica dentária em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



19/08/2019 | 15:45



Nesta segunda-feira (19), equipe da força tática localizou moto roubada dentro da casa de um indivíduo na Rua dos Carmelitas, em Santo André. A polícia desconfiou do nervosismo do adolescente e resolveu abordá-lo. Ao checar a placa, verificaram que a motocicleta foi roubada em São Bernardo em 11 de agosto. Durante a abordagem, o indivíduo foi indagado em possível participação de roubo a consultório dentário, também em São Bernardo, no mês de fevereiro. Ele confessou que esteve no assalto, quando foram subtraídos dois aparelhos notebook, três celulares e R$ 450.

A polícia fez contato com a vítima, que informou da existência de diversas filmagens do circuito de monitoramento da clínica. Diante dos fatos foi declarada voz de apreensão ao adolescente, que foi conduzido ao 6° DP. Ele foi reconhecido e se encaixou em ato Infracional de receptação/roubo, restituindo a motocicleta ao legítimo proprietário, permanecendo o sindicado a disposição da justiça.