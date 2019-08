19/08/2019 | 14:10



Dwayne Johnson agora é um homem casado! Nesta segunda-feira, dia 19, o ator revelou a novidade ao compartilhar cliques ao lado da amada, a cantora Lauren Hashian, com quem está junto há mais de dez anos. A cerimônia foi feita em segredo e aconteceu no Havaí.

Nas duas fotos postados por The Rock, ele aparece vestindo um look social branco e a noiva com um vestido branco de renda:

Nós dissemos sim. Dia 18 de agosto, 2019. Havaí. Abençoados, escreveu na legenda.

Dwayne e Lauren se conheceram em 2006 enquanto o ator filmava o filme Treinando o Papai e começaram a namorar um ano depois. Os dois tem duas filhas, Jasmine de três anos de idade e Tiana, de um ano e quatro meses de vida.