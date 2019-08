Luana Piovani dá a entender que está se relacionando com jogador de basquete de 23 anos de idade

19/08/2019 | 13:10



A fila andou! Luana Piovani deu a entender que está se relacionando com o jogador de basquete, Ofek Malka, de 23 anos de idade. Para o colunista Leo Dias, a atriz evitou falar sobre o rapaz, que conheceu durante viagem a Ibiza, na Espanha.

- Você tá atrasado, hein? Não tenho nada para te dizer não. Vocês tem a foto, disse a beldade, segundo o colunista, em tom sincero.

Ainda de acordo com a publicação, o romance parece ser realmente sério e os dois estão se relacionando há mais de um mês. Depois da viagem para o paraíso espanhol, em julho, Olfek, que é israelense, passou alguns dias em Portugal e Piovani até foi vista deixando o hotel onde ele está hospedado em Cascais, onde ela mora atualmente.

Os dois tem 19 anos de diferença de idade. Enquanto a atriz tem 42 anos, ele tem apenas 23 aninhos. O rapaz é jogador do Eltizue Yavne, time de basquete com sede em Yavne, em Israel. No Instagram, ele compartilhou clique em que aparece recebendo um beijo de Piovani no rosto, durante uma balada em Ibiza. Na legenda, se limitou a marcar o perfil da atriz e colocar um emoji de coração.

Filhos

Em sua página no Instagram, Luana não falou sobre o assunto, mas comunicou aos fãs e seguidores que seus três filhos, Dom, Bem e Liz, já voltaram para casa depois de viagem com o pai, Pedro Scooby, para os Estados Unidos. Em meio à relação turbulenta que vive com o ex-marido, a atriz comemorou a volta das crianças:

- Os pintinhos chegaram! Estão mara! Todos felizes, cheios de histórias. Vou postar coisas com eles, contou a atriz.

Ela ainda explicou porque andava meios sumida dos Stories:

- Vocês fofos com saudades dos meus Stories. Vocês adoram novelinha da vida real. (...) Dei um tempinho. Meio ressaca, meio canseira, meio preguiça, meio tudo...