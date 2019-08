Obituário - 19 de agosto de 2019

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 14 de agosto

Augenita Pimentel de Souza, 87. Natural de Garanhuns (PE). Residia em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 16 de agosto

Ana da Silva Souza, 91. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Santa Bárbara, em São Paulo (SP). Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walter Binotti, 90. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Sobral Netto, 83. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ednalva Silva Vieira, 80. Natural de Gandu (BA). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olímpio de Abreu Vasconcelos, 79. Natural de Vicência (PE). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angelina da Silva Martins, 78. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Palmieri Neto, 77. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Gomes de Lima, 77. Natural de Cubatão (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Antonio Biazan, 69. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim Guarará (SP). Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Maria Isabel de Figueiredo, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Léa, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida, 65. Natural de Santo Antonio do Amparo (MG). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério Municipal de Santo Antonio do Amparo (MG).

Paulo Noé Ortiz Soares, 65. Natural de Pelotas (RS). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marcelo Tadeu de Oliveira, 51. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rian Lucas Nunes Martinho, 3. Natural de Caieiras (SP). Residia na Vila Machado, em Franco da Rocha (SP). Dia 16, em Santo André. Cemitério da Paixão, em Franco da Rocha (SP).



Santo André, sábado, dia 17 de agosto

André Januário, 95. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Malvina dos Anjos Freitas, 89. Natural de Ibitinga (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Pereira da Silva, 88. Natural de Juazeiro (BA). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarida Aguena, 76. Natural de Garça (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cícero Correia da Graça, 73. Natural de Boca da Mata (AL). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Divanir Lima dos Santos, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Colonial, em São Paulo (SP). Dia 17, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Júlio Aparecido da Cruz, 62. Natural de São Caetano. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marli Silva Del Gesso, 62. Natural de Triunfo (PE). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair Vieira Vilar, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Serralheiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 13 de agosto

Yolanda Catharina Marin, 82. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Parque das Flores, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 14 de agosto

Olindina Maria de Oliveira, 91. Natural de Jardim (CE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Elenir Maria de Jesus, 88. Natural de Uauá (BA). Residia no Jardim Gagliardi, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Lilda Rocha Alves, 81. Natural de Gália (SP). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Nair Aparecida da Silva Oliveira, 72. Natural de Ipauçu (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Milton Furtado, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Carlos Roberto Cardoso, 65. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Crematório Vila Alpina.



São Bernardo, quinta-feira, dia 15 de agosto

Lucas Braga Penteado, 84. Natural de São Borjas (RS). Residia no Jardim Pinheiro, em Poá (SP). Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Poá (SP).

José Pereira de Moraes, 84. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Embu Guaçu (SP).

Sonia Maria Nalesso, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.



São Bernardo, sexta-feira, dia 16 de agosto

Rosalina Lopes Mantena, 82. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Phoenix, em Santo André.

Vilma de Oliveira Fantini, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.

Venâncio da Silva, 63. Natural de Simões (PI). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Rosenilde Grenzi, 63. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo, sábado, dia 17 de agosto

José Rodrigues de Deus Neto, 79. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Osmenia Martins Lopes Correa, 65. Natural de Parapuã (SP). Residia na Vila Santa Filomena, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 14 de agosto

Neusa Brogliatto, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bela, em São Paulo (SP). Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quinta-feira, dia 15 de agosto

Aurora Mazoca, 83. Natural de Guariba (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

Alvimar de Souza Barros, 79. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edison Benedito Betemarco, 77. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Juvêncio Melo, 74. Natural de Santa Rosa de Lima (SE). Residia no bairro Santa Maria. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Fábio Renato Malateaux, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sexta-feira, dia 16 de agosto

Angelina Pongilupi Momissa, 94. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Albina Furlan Amoroso, 79. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 16, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 14 de agosto

Dorival Baptista Savoldi, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia em Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 15 de agosto

Luiza Marques Rocha, 92. Natural de Poções (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

José Anselmo de Souza, 82. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Saturnino Soares Pinto, 76. Natural de Maragogipe (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Wilson Roberto Pavaneli, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Vale da Paz.

Clayton Rodrigues de Oliveira, 62. Natural de Alvorada do Sul (PR). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Vale da Paz.

Vanderlei da Silva, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 16 de agosto

Maria de Lourdes Aquino, 84. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Tereza Pereira da Silva, 66. Natural de Aurora (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

José Marques da Silva Filho, 56. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no Jardim Santa Terezinha, Pedreira, em São Paulo (SP). Dia 16. Vale da Paz.



Diadema, sábado, dia 17 de agosto

Osvaldo Lopes da Silva, 77. Natural de Princesa Isabel (PB). Residia no Jardim Ellen, em Diadema. Dia 17, em Santo André. Memorial Phoenix, em Santo André.

M A U Á

Edison Benedito Batemarco, 77. Natural de Bauru (SP). Residia em Mauá. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wilson de Almeida Junior, 57. Natural de Mauá. Residia no Jardim Araguaia, em Mauá. Operador de processos químicos. Dia 16, em Santo André. Vale dos Pinheirais.