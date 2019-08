Jamie Foxx é flagrado com modelo e rumores de separação de Katie Holmes aumentam

19/08/2019 | 12:10



Parece que o namoro de Jamie Foxx com Katie Homes está passando por um período turbulento. Isso porque, a última vez que os dois foram vistos juntos foi em maio e, desde então, o ator tem sido flagrado com diversas mulheres. Agora, a imprensa norte-americana está ainda mais confiante de que o romance chegou ao fim já que recentemente ele foi visto saindo de uma boate em Miami, nos Estados Unidos, acompanhado da atriz, modelo e cantora, Sela Vave.

De acordo com o site Hollywood Life, o ator de 51 anos de idade estava muito à vontade e chegou até ficar de mãos dadas com a mulher. Porém, vale dizer não é a primeira vez que o ator é fotografado com Sela, que no último mês postou uma série de fotos com ele nas redes sociais.

Eu sou são grata a este homem! Muito obrigado, Jamie Foxx, por tudo que você faz por mim e por acreditar em mim, escreveu a jovem em um dos posts, datado do final de junho. O mais recente foi publicado dia 9 de agosto, em que ambos aparecem com um grupo de pessoas.

Até o momento não se sabe se Jamie e a modelo estão juntos ou se ele está apenas a ajudando a ingressar no meio artístico. Mas as aparições deram força à especulação de que o ator já estaria em um novo relacionamento. Complicado, né? Enquanto isso, a situação atual do relacionamento do ator com Kate Holmes permanece indefinida.