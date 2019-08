Faustão interrompe programa para criticar trilha sonora de 'Dança dos Famosos'

19/08/2019 | 11:24



Fausto Silva ficou irritado no início do tão esperado quadro ''Dança dos Famosos'', que estreou neste domingo, 18. Quando a atração começou, o apresentador reclamou sobre a trilha sonora.

"Estão de sacanagem. Não é possível! Na abertura da dança, a estreia do quadro. E essa música foi feita para a tia de alguém, algum parente?", perguntou a Beto Silva, que é diretor do programa.

Ao chegar a sala de produção, ainda com o programa ao vivo, Faustão pediu para repetir a trilha sonora e fingiu que estava dormindo quando a música começou a tocar. "Isso não é música de suspense. É suspensório", desabafou. O apresentador tentou encontrar o responsável pelo programa para reclamar. Sem sucesso, concluiu: "Aqui na Globo é um problema. Você quer dar a injeção e não encontra a bunda".

No Twitter, os internautas não perdoaram a impulsividade de Faustão e repercutiram.

Faustão também anunciou os nomes dos participantes do quadro. No time feminino, Luíza Tome, que fará parceria com Marcos Lobo, Dandara Mariana com Daniel Norton, Regiane Alves com Reginaldo Sama, Luísa Sonza com Léo Santos, Fernanda Abreu com Igor Maximiliano, e Giovanna Lancellotti com Daniel Navarro.

No grupo masculino, Jonathan Azevedo fará parceria com Tatiana Scarletti, Matheus Abreu com Larissa Nalis, Luis Lobianco com Franciele Pimenta, Bruno Montaleone com Jaqueline Ciocci, Junior Cigano com a professora Ana Guedes, e Kaysar Dadour com a bailarina Maiara Araújo.

Ex-participante do BBB e agora ator de Órfãos da Terra, Kaysar compartilhou com os seguidores momentos de comemoração na famosa ''pizza do Faustão'', na residência do apresentador. Os internautas repercutiram as imagens.