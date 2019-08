Do Dgabc.com.br



19/08/2019



A Polícia Civil encontrou um laboratório de drogas na última sexta-feira (16), no Condomínio Maracanã, em Santo André. A ação teve apoio do canil da (GCM) Guarda Civil Municipal de São Caetano e resultou na apreensão de materiais diversos, além de maconha e lança-perfume.

Agentes do 1° DP (Centro), com o auxílio dos cães Troy e Ozzy, realizavam diligências no bairro em busca de uma motocicleta roubada, quando viram, em meio à mata, próximo à rua Luís Artur Lamouche Barbosa, embalagens plásticas utilizadas para o armazenamento de entorpecentes.

Ao se aproximarem, os policiais perceberam que se tratava de um laboratório de drogas “a céu aberto”. No local, foram apreendidos sacos plásticos, diversos eppendorfs, pequenos vidros, raladores, seladora, facas, além de quatro tijolos e uma porção de maconha, bem como quatro garrafas contendo lança-perfume.

Foram solicitados exames junto aos institutos de Criminalística e Médico legal. O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/apreensão de objeto.

As investigações prosseguem para identificar e prender os responsáveis pela prática criminosa.