Paulo Gustavo anuncia nascimento dos filhos gêmeos

19/08/2019 | 11:10



Paulo Gustavo e o marido Thales Bretas usaram o Instagram na tarde do último domingo, dia 18, para revelarem o nascimento dos filhos gêmeos, Romeu e Gael. Na rede social, eles posaram uma foto com os pés dos filhos, que foram gerados por uma barriga de aluguel.

Queridos amigos, fãs e todos que nos acompanham,Eu e Thales queremos dividir com vocês a notícia mais maravilhosa e aguardada de nossas vidas.Romeu e Gael nasceram!! Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis! Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade!Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês!, escreveram eles.

O casal ainda revelou que irá manter a privacidade neste momento especial da família:

Queremos viver e aproveitar ao máximo cada momento, cada passo, cada conquista de nossos filhos e nossa, enquanto casal e família. Sendo assim, estaremos particularmente mais recolhidos, atentos à nossa privacidade e voltados para esse momento mágico e único. Nosso intuito é de proporcionar nesses primeiros meses de vida um ambiente leve e tranquilo para que eles possam se desenvolver de forma plena e saudável.Agradecemos desde já pelo respeito a nossa família e os votos de saúde e felicidades. Temos certeza de que essa notícia alegrará a todos que acreditam no amor!Um beijo carinhoso a todos vocês que nos acompanham, que vibram e torcem por nós. Temos certeza de que a paternidade irá nos transformar profundamente para sempre e para melhor!, finalizaram.

Na caixa de comentários, diversos famosos deixaram mensagens desejando felicidades à família:

Eu estou chorando! Que notícia maravilhosa! Viva, escreveu Ivete Sangalo.

Quanto amor!, disse Cauã Reymond.

Muita saúde para Romeu e Gael. Eu já sou o tio mais babão, disse Marcus Majella.

Queridos parabéns!!! Merecem toda felicidade do mundo! O maior de todos os amores!, disse Gloria Maria

Que notícia maravilhosa. Muito amor para essa família linda. Que Deus abençoe vocês quatro, escreveu Giovanna Ewbank.

Que momento lindo! Aproveitem muito. Muita saúde pra todos, desejou Fátima Bernardes.

Quanto amor! Que benção! Viva essa família maravilhosa!, escreveu Sabrina Sato.

Em 2017, o casal havia contado aos seguidores que havia perdido os filhos gêmeos que estavam esperando, também por meio de uma barriga de aluguel. Na ocasião, eles lamentaram a perda e afirmaram que iriam tentar terem filhos outra vez, iniciando um novo processo.