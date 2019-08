Agatha Moreira fala sobre Josiane, sua personagem em A Dona do Pedaço: - Não quero nenhum tipo de redenção

19/08/2019 | 11:10



Agatha Moreira está vivendo um ótimo momento em sua vida profissional e pessoal. No ar em A Dona do Pedaço como a vilã Josiane, ou Jô, como gosta de ser chamada, o nome da atriz está entre os grupinhos de discussão por conta de seu papel na trama global, uma vez que Jô faz atrocidades com sua mãe no folhetim, Maria da Paz, a quem Juliana Paes dá vida. Sobre isso, a atriz conversou com o Fantástico, revelando, inclusive, que vem sendo julgada nas ruas, o que não a incomoda:

- Já aconteceu de eu ir num restaurante e a garçonete não me atender. Mas a ideia era essa. Se a pessoa não tiver com raiva da Josiane, tem alguma coisa errada.

Agatha, aliás, é bem diferente de sua personagem. Hoje com 27 anos de idade, ela teve que amadurecer cedo, já que começou a trabalhar como modelo aos 13 anos. Antes de completar 18, já tinha morado em Nova York, na Coreia do Sul, Japão e no Chile, tudo a trabalho. Sua estreia na TV aconteceu em 2012, quando ela foi protagonista de Malhação. Mas Josiane é sua primeira vilã de sucesso. E, assim como o público, Agatha também acha que Jô não merece perdão:

- Não quero nenhum tipo de redenção. Não tem essa, de 'ah, agora ficou boazinha'. Não quero isso não.

Já em entrevista à Fabia Oliveira, colunista do jornal O Dia, ela abriu o jogo sobre suas inspirações para a personagem:

- Eu assisti ao filme A Malvada, que é um clássico do cinema. E a personagem principal tem um quê de Josiane (risos). Mas eu vi muitas sérias também. Não me inspirei em ninguém da vida real não, mas até poderia, né?! (risos). Existem Josianes por aí com certeza. Mas eu foquei meu estudo nessas obras, no próprio texto do Walcyr, que tem muitos detalhes e é muito rico. E sinto que a cada dia que passa eu vou conhecendo mais e mais ela.

E ela também falou sobre como é dar vida a uma menina tão moderna:

- Eu estou gostando muito de fazer a Josiane. Ela é uma personagem bem intrigante para mim, porque temos uma forma de pensar muito diferente uma da outra. Por esse aspecto, é ainda mais gostoso interpretar essa menina tão fora da curva. Ela não é nem um pouco previsível nos atos. O público pode esperar qualquer coisa dela, porque ela é totalmente sem limites. Falta uma empatia pelo próximo, ela não consegue se sensibilizar com o outro. Josiane se coloca em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar... Só ela importa e mais ninguém.

Ao se comparar com Josiane, ela ainda contou se é mais da vibe moderna ou é tradicional:

- Acho que sou uma mistura (gargalhadas). Acho que ninguém é uma coisa só, né?! Mas se precisar escolher entre um, eu fico com a moderna, porque tem pensamentos ultrapassados e que são considerados tradicionais, que não fazem parte da minha vida. Respeito muito o próximo, o amor do meu semelhante, não aceito ver uma mulher sendo assediada e ficar calada ou mesmo um homem sendo machista e ser aplaudido por isso.

Além de falar sobre a vida profissional, Agatha contou um pouco também sobre a vida a dois, revelando o que busca em um relacionamento:

- Ah, tem coisas que são fundamentais: companheirismo, respeito, amor, lealdade... Relacionamento é para ser algo bom para os dois, é isso o que penso. Tem que ser alguém que some no seu dia, na sua vida.

Por falar no coração, ela disse ainda o que mais gosta no Rodrigo Simas, seu namorado desde que trabalharam juntos em Amor e Paixão:

- Tenho quantas páginas de entrevista? (Riso). Brincadeira! Mas ele tem muitas qualidades que eu admiro. Temos muita afinidade, muita parceria, foi um grande encontro que tivemos mesmo. Ele é um cara muito legal, muito íntegro, respeitoso, trabalhador... Estou te falando... São muitas (risos).

Quer saber qual a parte do corpo dele que mais chama a atenção de Agatha?

- Não tem uma, tem várias. Gosto dele por completo. Mas se é para destacar algo: eu amo os cílios dele.

Mas se você pensa que virá casamento em breve, está muito enganado.

- Não [moramos juntos], mas moramos muito próximo um do outro. Algumas ruas de distância. Está tudo tão bom no momento, que estamos curtindo a vida do jeito que ela está.