Papinha, ex de Paolla Oliveira, estaria namorando jovem de 22 anos de idade

Parece que a fila andou para o diretor Rógerio Gomes, mais conhecido como Papinha. O ex-namorado de Paolla Oliveira estaria namorando uma jovem chamada Jadhe, de 22 anos de idade e 36 anos mais jovem que ele. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, eles estariam juntos há pouco mais de cinco meses.

Os dois estariam curtindo alguns dias em Portugal, no apartamento que o diretor de TV, de 58 anos de idade, possui na região do Porto. Nas redes sociais, Jadhe tem mostrado como tem sido seus dias na Europa, embora não poste nada que comprove que esteja com Papinha.

Mais discreto, o diretor de TV mantém o Instagram de forma privada, no entanto, é possível ver que ele segue Jadhe e também é seguido por ela na rede social, confirmando que se conhecem. Recentemente, especulou-se que Papinha e Paolla estariam ensaiando uma reconciliação, já que foram vistos juntos recentemente.