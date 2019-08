Mariah Carey manda mensagem para Anitta e cantora vai à loucura: Aguardando o show acabar pra desabar em lágrimas

19/08/2019 | 10:11



Anitta foi à loucura ao perceber que foi notada por Mariah Carey. No Instagram, a cantora havia publicado um textão para falar sobre a emoção de ter sido seguida pela cantora norte-americana no Instagram. Ela, no entanto, não imaginava que a própria iria respondê-la, a deixando ainda mais surpresa.

Anitta, nem sei o que dizer. Obrigado por gostar da minha música. Estou tão orgulhosa de você por realizar seus sonhos. Espero te conhecer em breve, talvez até no Brasil - um dos meus lugares favoritos no mundo. Amor para você e sua família, escreveu Mariah na caixa de comentários de publicação que Anitta fez para comemorar o follow da cantora.

No Stories, a funkeira comentou a mensagem deixada por Mariah:

- Só não chorei ainda porque eu tenho um show para fazer e eu quero arrasar, porque se eu entrar em toda vibe de pensamentos que esse comentário da Mariah tá fazendo na minha cabeça eu não vou conseguir fazer o show e as pessoas não merecem e tá todo mundo esperando.Eu to aguardando o show acabar para eu desabar em lágrimas, disse ela, com os olhos marejados.

Na publicação, Anitta comentou que é fã de Mariah desde sua infância, por influência de sua família, e não falou sobre o assunto para tentar alguma parceria com estrela internacional. A decisão de se tornar cantora, aliás, se deu por causa da admiração que sentia por Mariah:

Para quem não sabe, minhas duas tias e minha mãe eram obcecadas por ela. Então, quando nascei, fui a melhor aluna que poderia ser e me tornei uma fã ainda melhor. É por isso que comecei a dizer que queria ser cantora tão cedo na vida. Meu tio costumava nos presentear todo Natal com um novo CD da Mariah e nós sempre usado para celebrar loucamente, porque naquele tempo não tínhamos dinheiro para comprar. Quando ela veio ao Brasil, não tínhamos dinheiro para ir vê-la. Eu lembro de mim ouvindo o show dela na rádio e chorando porque eu não estava lá. Quando eu pude finalmente ter dinheiro suficiente para viajar com toda a família para ver o show dela, toda vez que eu tentava alguma merda acontecia e nós não conseguíamos. Eu não estou tentando um feat, não estou tentando um encontrou, não estou tentando uma resposta.. Na verdade, eu não estou tentando nada. Eu só estou compartilhando o quão louco é a vida. Eu cresci com ela no meu coração todos os dias com minha inspiração e agora ela sabe quem eu sou. Isso é uma loucura, escreveu a brasileira.