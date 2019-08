Michel Teló leva os filhos para bastidor de programa e revela que precisa dar fugidinha com Thais Fersoza para poder namorar

19/08/2019 | 10:10



A família de Michel Teló e Thais Fersoza é daquelas que faz qualquer um morrer de amores, não é mesmo? E sempre que podem, Thais e Michel compartilham momentos para lá de fofos deles com os filhos, Melinda e Teodoro. Prova disso foi a noite do último domingo, dia 18, quando Teló participou do Domingão do Faustão e levou pela primeira vez os filhos para os bastidores do programa. Acompanhado da esposa, o sertanejo contou com muito apoio da família, que ficou acompanhando a transmissão ao vivo pela televisão enquanto o papai estava no palco.

O cantor foi um dos convidados do quadro musical Ding Dong, e relembrou sucessos antigos, como Ai Se Eu Te Pego. Depois de cantar, Teló comentou que os filhos estavam conhecendo pela primeira vez para os bastidores do programa.

- Eles ficaram animados quando souberam que iam conhecer o Tio Faustão, falou o artista para Fausto Silva.

Aliás, foi a Thais que compartilhou o momento em que os pequenos assistiam ao programa.

Nos bastidores assistindo o papai!! Foi demais, escreveu na legenda.

Mas não foi só isso. Depois de cantar Fugidinha, Michel ainda entregou que para poder namorar, precisa realmente fugir um pouco com a mulher, já que os pequenos acabam sempre solicitando a presença dos pais quando estão em casa. Quem nunca, né?