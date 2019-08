Descubra os álbuns que Steve Jobs adicionou ao primeiro iPod

Marcella Blass



Depois de muitos anos de troca de músicas em formato MP3, a Apple trouxe para o mercado um aparelho que prometia ser muito mais portátil, discreto e com uma bateria de longa duração: o iPod. Lançado no dia 23 de outubro de 2001, os primeiros aparelhos, que chegaram às mãos da imprensa durante uma coletiva, contavam com uma coletânea de 20 álbuns escolhidos por ninguém menos que Steve Jobs, o proprietário da empresa.

Quem reviveu as canções foi o jornalista japonês Nobuyuki Hayashi, que esteve presente na coletiva de imprensa e anotou o nome de todos os álbuns em uma folha de papel – que foi reencontrada em 2016, quando o profissional se mudou de casa. Eclética, a lista vai de Yo-Yo Ma até Alanis Morissette e você pode conferi-la na íntegra logo abaixo.

1. Classic Yo-Yo – Yo-Yo Ma

2. Mozart: Symphonies Nos.35-41 – Karl Böhm

3. Goldberg Variations – Glenn Gould

4. Bridge Over Troubled Water – Simon & Garfunkel

5. Bookends – Simon & Garfunkel

6. The Bootleg Series, Vol. 4: Live 1966, The “Royal Albert Hall” Concert – Bob Dylan

7. A Hard Day’s Night – The Beatles

8. Abbey Road – The Beatles

9. Live In Cook County Jail – B. B. King

10. The Cole Porter Songbook Vol. 1 – Ella Fitzgerald

11. Kind of Blue – Miles Davis

12. Time Out – The Dave Brubeck Quartet

13. Jagged Little Pill – Alanis Morissette

14. Surfacing – Sarah McLachlan

15. Nevermind – Nirvana

16. Legend – Bob Marley & The Wailers

17. Breathe – Faith Hill

18. Crash – Dave Matthews Band

19. Play & Play: The B Sides – Moby

20. O Brother, Where Art Thou? – Trilha sonora do filme “E aí, meu irmão, cadê você?”

