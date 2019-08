Festa Italiana de S.Caetano registra recorde de público

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



18/08/2019 | 20:57



A 27ª edição da Festa Italiana de São Caetano tem tudo para entrar na história. Neste terceiro fim de semana do evento, feito na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, no bairro Fundação, segundo os organizadores e a Prefeitura, houve recorde de público.





“Ontem tivemos aproximadamente 12 mil pessoas na festa, o que é um recorde de público e pelo que temos conversado com os gestores das entidades (assistenciais) também consideraram recorde de faturamento. Então está dentro da nossa expectativa da festa crescer, mas com qualidade e segurança”, comemora o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).





Segundo ele, não houve nenhuma ocorrência desde que o evento começou, no primeiro fim de semana do mês, “Está do jeito que a gente projetava: ser uma festa de rua, fortalecendo a cultura do ponto de vista gastronômico e musical, valorizando as famílias. Estamos atingindo isso”, acrescenta.