Grande ABC perdeu 206 leitos pediátricos nos últimos dez anos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



19/08/2019 | 07:00



O Grande ABC perdeu, em dez anos, 206 leitos de internação infantis. Segundo dados do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) do Ministério da Saúde, em 2009 haviam 694 postos do tipo na região, sendo 381 públicos e 313 privados. Já em 2019, até julho, a região contava com 488 vagas de internação para crianças: 272 no SUS (Sistema Único de Saúde) e 216 da rede particular – recuo de 30%.

Levantamento semelhante feito pela SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) apontou que de 2010 a 2019 o Brasil teve mais de 15 mil leitos de internação infantis do SUS encerrados, passando de 48,8 mil para 35 mil, com dados relativos a maio. Na rede privada, foram fechadas 2.130 vagas – passaram de 10.910 leitos para 8.780 no período. Para a presidente da SBP, Luciana Rodrigues Silva, os dados fazem justiça ao panorama de limitações e precária infraestrutura com as quais profissionais que realizam assistência pediátrica são obrigados a conviver diariamente. “A queda na qualidade do atendimento tem relação direta com recursos materiais insuficientes. Essa progressiva redução no número de leitos implica obviamente em mais riscos para os pacientes, assim como demonstra o sucateamento que se alastra pela maioria dos serviços de saúde do País”, afirma. Presidente do departamento de terapia intensiva da SPSP (Sociedade de Pediatria de São Paulo), Regina Grigolli Cesar afirmou que a crise que afeta a economia brasileira tem refletido na saúde. “É um impacto grande para a população, que certamente vai estar menos assistida, o que pode levar a um número maior de perda de pacientes”, pontuou. Professora responsável pela disciplina de saúde coletiva da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), Vânia Barbosa do Nascimento destacou que é preciso lembrar que a mudança no perfil da população também implica em alterações nos atendimentos. “Na região, vem caindo o número de internações por quadros de desidratação e desnutrição, por exemplo. Essa mudança e a queda no número de leitos acompanha o perfil de morbidade da população infantil”, justificou. Vania relatou que a expansão do acolhimento na atenção básica, com as ESFs (Equipes de Saúde da Família) e da cobertura vacinal também explicam, em parte, a desativação desses leitos. “Não necessariamente é o fechamento de um serviço, mas readequação em face à maior resolutividade para os pacientes em atendimentos ambulatoriais”, completou.

Na contramão, vagas de UTI neonatal e infantil têm alta