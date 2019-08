Dani Calabresa compartilha foto sentada no colo de Reynado Gianecchini: Sentada da esperança!

18/08/2019 | 18:11



Assim como uma tradição, anualmente a Rede Globo foca as suas atenções, ligações e programações para o Criança Esperança e neste ano não seria diferente. Já faz alguns dias que em toda a grade da emissora, em alguns momentos as celebridades aparecem atendendo os telefonemas de doações e dentro de uma entrada e outra no ar, Dani Calabresa chamou a atenção do público de casa e da web.

A humorista que participou neste domingo do Criança Esperança aproveitou que Reynaldo Gianecchini, um dos musos da casa, estava presente no palco e acabou sentando no colo do ator para fazer uma foto para as redes sociais, na legenda ela comentou:

Sentada na Esperança, rs! Roberta Miranda analisando o sabiá. Reynaldo Gianecchini, obrigada pelo bom humor. Galã escorpiano! [...] São muitos memes em uma foto só!

Vamos combinar que são realmente muitos memes em uma publicação só mesmo! Sobrou até para a Roberta Miranda que entre uma ligação e outra estava respirando um pouco mais fundo. O bom humor é tudo, né!? Lembrando que o show do Criança Esperança vai ser transmitido na segunda-feira, dia 19, logo após a novela.