Rodrigo Faro participa do Domingo Show e abre as portas de sua mansão

Geraldo Luís que atualmente comanda o programa Domingo Show, transmitido pela Record, foi neste domingo, dia 18, até a mansão que Rodrigo Faro mora, em Alphaville, na Grande São Paulo para conhecer cada detalhe da casa do apresentador, e claro, o que não faltou foram brincadeiras e muitas risadas.

Rodrigo Faro foi literalmente acordado pela equipe de Geraldo e apareceu dormindo em um quartinho super simples comparado com o restante de sua casa, visto que você já deve ter ouvido falar anteriormente que a família Faro Viel tem uma ilha dentro de casa.

Eu sonhava em ter uma casa grande com piscina, com ilha, com cachoeira, disse o apresentador durante a gravação.

E não é só isso, além da Ilha e de uma piscina enorme, Rodrigo também tem em sua residência quatro andares e até um elevador para não sobrecarregar as pernas, né!? Agora imagina o trabalho que deve ser limpar essa casa toda depois de uma festinha! Durante o programa, Faro mostrou para Geraldo Luís o playground que ele construiu para as filhar, um quarto forrado de brinquedos das meninas e também o espaço onde eles gravam vídeos para o YouTube.

Depois disso, o grupo todo pegou o elevador para chegar até a cozinha onde tomaram um cafézinho da manhã bem quentinho.

Sua mulher tem uma paciência gigante. Você imagina viver em uma situação dessas por três anos, não é fácil!, comentou Geraldo Luís dando ênfase ao fato de que a casa ainda está com muitas coisas para terminar da obra.

Do ouro lado da casa, Geraldo pôde conhecer uma coleção que Rodrigo tem de potes de plástico, isso mesmo, não é só você que tem um monte de potes em casa. Além disso, o marido de Vera Viel mostrou nos fundos da casa a piscina com fundo de areia que tem e que parece um verdadeiro resort.

Estou construindo o meu próprio paraíso porque eu mal saio de casa.

E ele não está errado, né!? Se tem como investir o dinheiro dentro da própria casa para que ela fique ainda mais gostosa para receber os amigos, relaxar e até mesmo para fazer algumas festinhas, tem que gastar mesmo.