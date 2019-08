Joe Jonas faz festa de aniversário temática e surge como James Bond

18/08/2019 | 17:11



Joe Jonas completou 30 anos de idade no dia 15 de agosto e, para comemorar, resolveu dar uma festa de aniversário com o tema de 007 na última sexta-feira, dia 16! Vestindo um smoking branco, o cantor fez alusão ao personagem fictício James Bond e incentivou todos os convidados a usarem looks temáticos.

O evento aconteceu no restaurante Cipriano Wall Street, em Nova York, Estados Unidos, e a escolha do local não foi em vão! Isso porque, a estética do estabelecimento tem uma vibe parecida com as do filmes do 007 já que a entrada simula um cofre. Além disso, a própria decoração da celebração contou com algumas referências aos típicos cassinos de Las Vegas.

Na comemoração estavam Nick e Kevin Jonas, Sophie Turner, Priyanka Chopra e Danielle Jonas, assim como os atores Michael Park e Emilio Vitolo. Nas redes sociais, todo mundo compartilhou cliques do momento!

Incrível, né? Vale dizer que no próprio dia de seu aniversário, Joe foi surpreendido durante um show dos Jonas Brothers em Washington, quando a esposa, Sophie, e a cunhada, Danielle, subiram no palco com um bolo de aniversário e a plateia toda cantou parabéns para ele.