Ramalhão vence clássico e conquista classificação na Copa Paulista

Luis Felipe Soares



18/08/2019 | 17:05



O clássico regional ocorrido na tarde deste domingo (18) no Estádio Bruno José Daniel foi ótimo para o Santo André, que venceu o São Caetano, em casa, por 1 a 0 e garantiu avanço para a segunda fase da Copa Paulista 2019. O rival já havia conquistado classificação antecipada no Grupo 4.



Necessitando de resultado, o mandante se mostrou ativo e bem mais interessado no jogo do que o adversário. Acabou tendo o esforço recompensado aos 26 minutos, em cobrança de falta alta pela esquerda. O que pareceu ser jogada ensaiada acabou em gol do volante Dênis Germano, que esticou a perna e desviou a bola antes da chegada do marcador e do goleiro.



A segunda etapa continuou com o Ramalhão pressionando, mas sem grandes oportunidades construídas em campo. O Azulão trocou melhor a bola quando possível, pouco atacou e saiu com derrota sem qualquer preocupação para sua jornada na competição.



Ambas as equipes voltam a campo no sábado, às 15h. O Santo André visita o Água Santa, enquanto o São Caetano recebe o EC São Bernardo na finalização da etapa inicial da Copa Paulista.