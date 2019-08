'Bacurau' conquista o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Lima

18/08/2019 | 16:38



O filme Bacurau, dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, levou na noite de sábado, 17, o prêmio de melhor filme no 23º Festival de Cinema de Lima - informaram os organizadores neste domingo.

Bacurau, que também levou o prêmio de melhor direção, conta a história de um povo nativo do Brasil perseguido por um grupo de assassinos americanos.

A obra narra uma série de eventos estranhos que ocorrem na cidade, o que leva seus habitantes a se unirem para enfrentar qualquer ameaça.

Um "western" com componentes de realismo mágico e de ficção científica, Bacurau se destacou por sua encenação ambiciosa e enigmática, disseram os organizadores. É estrelado pela atriz Sônia Braga e pelo alemão Udo Kier, que recebeu em maio o prêmio do júri no Festival de Cannes.

O prêmio de melhor atriz foi para a atriz mexicana Ilse Salas, do filme Las niñas bien, e o de melhor ator ficou com o peruano Rodrigo Palacios, por La Bronca.

Na categoria de melhor documentário, o ganhador foi o colombiano La Paz, de Tomás Pinzón Lucerna.

Na cerimônia de premiação, o grupo peruano Chaski foi homenageado por seu 25º aniversário. O festival peruano ocorreu entre 9 e 17 de agosto e teve 400 filmes e documentários em cartaz.