18/08/2019 | 15:53



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em seu Twitter na tarde deste domingo que os americanos estão "indo muito bem com a China, e conversando", em referência às negociações comerciais com o país asiático.

A declaração vem no mesmo dia em que o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou ao programa Fox News Sunday que negociadores das duas maiores economias do mundo irão conversar na próxima semana, ou em dez dias, por teleconferência, para continuarem a negociar um acordo para a guerra comercial.