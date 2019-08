Man Ray ganha mostra inédita no Centro Cultural Banco do Brasil

Luís Felipe Soares



19/08/2019



Considerado um dos maiores artistas visuais do início do século XX, o pintor, fotógrafo e cineasta norte-americano Man Ray (1890-1976) ganha exposição inédita nas instalações do Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112), em São Paulo, a partir de quarta-feira. A atração gratuita ficará aberta de quarta a domingo, das 9h às 21h, com agenda até 28 de outubro.

Em Man Ray em Paris, o público poderá ver produção realizada entre 1921 e 1940, período em que viveu na capital francesa e tido como momento de sua maior efervescência criativa. Fotografias, objetos, serigrafias e quatro vídeos fazem parte do acervo, grande parte dele revelado aos brasileiros pela primeira vez.