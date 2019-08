Simone e Simaria, Gusttavo Lima e Alok arrasam durante 64ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos!

18/08/2019 | 15:11



Simone e Simaria ostentaram looks encantadores na noite do último sábado, dia 17! As sertanejas participaram da 64ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que rolou no interior de São Paulo e arrasaram na performance!

No palco, as duas convidaram o cantor Gusttavo Lima e os três fizeram a alegria do público! Porém, o sertanejo teve seu momento para brilhar e, ao se apresentar, fez a plateia dançar o famoso arrocha! Nos bastidores, o artista posou para os fotógrafos e foi clicado aos beijos com a esposa, Andressa Suita. Os dois são pais de Samuel e Gabriel!

E o DJ Alok que levou o som eletrônico para a Festa do Peão de Boiadeiro e, de quebra, posou com alguns fãs no local. Ídolos acessíveis, né?